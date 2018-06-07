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Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    07.06.2018 - 14:41
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 76,45 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 7 червня 2018 року, піднялася вище позначки в 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:36 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,45 доларів за барель. Це на 1,99% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких опитало агентство Reuters в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель у цьому році. Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна нафти марки Brent складе 71,68 долара за барель в 2018 році.

Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель США просять ряд країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, - Bloomberg
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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