Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,03 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 22 июня 2018 года, торгуется выше 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 15:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,03 доллара за баррель. Это на 2,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливийский нефтяной порт Эс Сидер (Es Sider) был закрыт в четверг из-за вооруженных столкновений поблизости, также горел один из терминалов в порту Рас Лануф (Ras Lanuf). Экспорт нефти из Рас-Лануфа в мае составил 110 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт из Эс Сидер составлял около 300 тыс. баррелей в сутки.