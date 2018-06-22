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Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    22.06.2018 - 15:51
Фото: добыча нефти (Statoil.com)
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,03 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 22 июня 2018 года, торгуется выше 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 15:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,03 доллара за баррель. Это на 2,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что Ливийский нефтяной порт Эс Сидер (Es Sider) был закрыт в четверг из-за вооруженных столкновений поблизости, также горел один из терминалов в порту Рас Лануф (Ras Lanuf). Экспорт нефти из Рас-Лануфа в мае составил 110 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт из Эс Сидер составлял около 300 тыс. баррелей в сутки.

Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель В ОПЕК обсуждают увеличение добычи нефти, - Bloomberg
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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