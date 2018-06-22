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Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    22.06.2018 - 15:51
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 75,03 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 22 червня 2018 року, торгується вище 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 15:08 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,03 долара за барель. Це на 2,15% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівійський нафтовий порт Ес-Сідер (Es Sider) був закритий у четвер через збройны зіткнення, також горів один з терміналів в порту Рас Лануф (Ras Lanuf). Експорт нафти з Рас-Лануфа в травні склав 110 тис. барелів на добу, в той час як експорт з Ес Сідер становив близько 300 тис. барелів на добу.

Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель В ОПЕК обговорюють збільшення видобутку нафти, - Bloomberg
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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