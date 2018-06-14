Ливия приостановила отгрузку нефти в основных портах из-за вооруженных столкновений

Горит один из терминалов в порту Рас Лануф

Ливийский нефтяной порт Эс Сидер (Es Sider) был закрыт в четверг из-за вооруженных столкновений поблизости, также горит один из терминалов в порту Рас Лануф (Ras Lanuf). Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам местного судового агента, отгрузка в порту Рас-Лануф также приостановлена.

Столкновения между силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифа Хафтар (LNA) и конкурирующими вооруженными группами, происходили к югу от Рас-Лануфа, где были нанесены воздушные удары.

LNA взяла под свой контроль Es Sider и Ras Lanuf вместе с другими нефтяными портами в нефтяном полумесяце в Ливии в 2016 году, что позволило им вновь открыться после долгой блокады.

Резервуары для хранения на обоих терминалах были сильно повреждены в предыдущих боях и еще не отремонтированы, хотя в порту происходят регулярные отгрузки.

По информации Arab News, добыча нефти в Ливии восстановилась в прошлом году до чуть более 1 миллиона баррелей в день (bpd) и была в основном стабильной, хотя она остается уязвимой для остановок и блокад на нефтяных объектах.

Национальный выпуск по-прежнему находится на уровне более 1,6 млн. Баррелей в сутки, которые Ливия производила до восстания 2011 года, что привело к политической фрагментации и вооруженным конфликтам.

Военный источник сказал, что трехсторонняя атака была начата Бенгазинскими оборонными бригадами (БОБ), группой, которая ранее пыталась взять нефтяной полумесяц и продвигаться на Бенгази, который с конца прошлого года полностью контролировалась Хатфтар.

Повторные предыдущие попытки оппонентов вернуть масляный полумесяц потерпели неудач. Военный источник сказал, что столкновения не влияли на какие-либо нефтяные месторождения.

Местный житель сказал, что он услышал шум вооруженного столкновения и воздушных ударов на рассвете и увидел большой огонь на цистерне Ras Lanuf.

Экспорт нефти из Рас-Лануфа в мае составил 110 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт из Эс Сидерr составлял около 300 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщил источник, знакомый с этим вопросом, нефтяному танкеру Minerva Lisa, который должен был прибыть в Es Sider для загрузки грубых грузов в четверг, рекомендовали остаться за пределами порта.

Напомним, вчера, 13 июня, Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель.