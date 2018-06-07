Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    07.06.2018 - 12:00
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)

Цена барреля нефти Brent находится на уровне 75,56 долларов

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 7 июня 2018 года, поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:54 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,56 долларов за баррель. Это на 0,80% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов Америки просят Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. По информации Bloomberg, данная просьба обсуждалась на встрече министров нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Алжира и Омана в Кувейте.

Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top