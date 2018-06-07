Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Цена барреля нефти Brent находится на уровне 75,56 долларов

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 7 июня 2018 года, поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:54 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,56 долларов за баррель. Это на 0,80% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов Америки просят Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. По информации Bloomberg, данная просьба обсуждалась на встрече министров нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Алжира и Омана в Кувейте.