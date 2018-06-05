США просят ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти, - Bloomberg

Вашингтон обратился к странам ОПЕК на фоне роста стоимости барреля

Власти Соединенных Штатов Америки просят Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Издание подчеркивает, что Вашингтон обратился к странам ОПЕК на фоне роста стоимости барреля до рекорда за последние три года. Кроме того, просьба последовала за введением санкций против экспорта сырья Ираном. Источники Bloomberg сочли просьбу США о повышении добычи необычной. Неизвестно, как именно американские представители контактировали с членами ОПЕК по этому вопросу.

По информации Bloomberg, данная просьба обсуждалась на встрече министров нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Алжира и Омана в Кувейте. По ее итогам было выпущено заявление о готовности "обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение в некоторых частях мира".

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году, сообщает агентство. Они надеются, что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.