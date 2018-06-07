Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

Ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 75,56 доларів

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 7 червня 2018 року, піднялася вище позначки в 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:54 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,56 доларів за барель. Це на 0,80% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки просить Саудівську Аравію і деяких інших членів ОПЕК наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. За інформацією Bloomberg, дане прохання обговорювалося на зустрічі міністрів нафти Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Алжиру та Оману у Кувейті.