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Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    07.06.2018 - 12:00
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)

Ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 75,56 доларів

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 7 червня 2018 року, піднялася вище позначки в 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:54 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,56 доларів за барель. Це на 0,80% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки просить Саудівську Аравію і деяких інших членів ОПЕК наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. За інформацією Bloomberg, дане прохання обговорювалося на зустрічі міністрів нафти Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Алжиру та Оману у Кувейті.

Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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