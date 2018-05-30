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Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 08:21
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 75,23 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 30 мая 2018 года, поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:58 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,23 доллара за баррель. Это на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Отметим, в целом негативное влияние на нефть оказывают данные о повышении числа буровых установок в США, которые официально опубликуют 1 июня. В связи с этим эксперты ожидается снижение котировок до 73,65 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Иран решили создать совместную рабочую группу по решению проблем в сфере нефтяной торговли, которые могут возникнуть из-за санкций США.

 

В США до конца 2019-го добыча нефти достигнет 12 млн баррелей в сутки
Теги публикации: Brent, нефть, торги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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