Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 75,23 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 30 мая 2018 года, поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:58 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,23 доллара за баррель. Это на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, в целом негативное влияние на нефть оказывают данные о повышении числа буровых установок в США, которые официально опубликуют 1 июня. В связи с этим эксперты ожидается снижение котировок до 73,65 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Иран решили создать совместную рабочую группу по решению проблем в сфере нефтяной торговли, которые могут возникнуть из-за санкций США.