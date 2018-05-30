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Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 08:21
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 75,23 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 30 травня 2018 року, піднялася вище позначки в 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:58 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,23 долара за барель. Це на 0,28% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, в цілому негативний вплив на нафту здійснюють дані про підвищення числа бурових установок у США, які офіційно опублікують 1 червня. У зв'язку з цим експерти очікується зниження котирувань до 73,65 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз і Іран вирішили створити спільну робочу групу з вирішення проблем у сфері нафтової торгівлі, які можуть виникнути через санкції США.

 

У США до кінця 2019-го видобуток нафти досягне 12 млн барелів на добу
Теги публікації: Brent, нефть, торги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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