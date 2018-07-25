Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне в 74,09 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в среду днем, 25 июля 2018 года, поднялась выше отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:17 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,09 доллара за баррель. Это на 0,20% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок растут на торгах на фоне новостей о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. По данным Американского института нефти, запасы нефти снизились на 3,16 млн баррелей.

Кроме того, рынок поддержали планы властей Китая по наращиванию государственных расходов, что будет способствовать росту спроса на нефть, а также опасения относительно санкций США против Ирана и дальнейших перебоев с поставками сырья из этой страны.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся до октября 2018 года.