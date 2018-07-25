Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель

Brent торгується на рівні 74,09 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent у середу, 25 липня 2018 року, піднялася вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:17 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,09 долара за барель. Це на 0,20% вище за рівень закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок ростуть на торгах на тлі новин про скорочення запасів палива в США минулого тижня. За даними Американського інституту нафти, запаси нафти знизилися на 3,16 млн барелів.

Крім того, ринок підтримали плани влади Китаю з нарощування державних витрат, що сприятиме зростанню попиту на нафту, а також побоювання щодо санкцій США проти Ірану та подальших перебоїв з поставками сировини з цієї країни.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року.