Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 74,26 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня днем, 13 июля 2018 года, превысила отметку в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:45 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,26 доллара за баррель. Это на 0,97% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, вчера котировки нефти снижались до новых минимумов. В частности, американская нефть WTI в течение дня опускалась ниже отметки в 70 долларов за баррель.

Напомним, ранее Соединенные Штаты потребовали от России и Китая немедленно прекратить поставки топлива Северной Корее в нарушение санкций. Согласно данным американской стороны, Москва и Пекин сообщили о поставке около 14 тыс. тонн нефти КНДР.