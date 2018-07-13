Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель

Brent торгується на позначці 74,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 липня 2018 року, перевищила позначку в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:45 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,26 долара за барель. Це на 0,97% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, вчора котирування нафти знижувалися до нових мінімумів. Зокрема, американська нафта WTI протягом дня опускалася нижче позначки в 70 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати виступили з вимогою від Росії та Китаю негайно припинити постачання палива Північній Кореї в порушення санкцій. Згідно з даними американської сторони, Москва та Пекін повідомили про постачання близько 14 тис. тонн нафти КНДР.