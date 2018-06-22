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Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    22.06.2018 - 15:16
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,50 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 22 июня 2018 года, торгуется выше 74 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 15:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,50 доллара за баррель. Это на 1,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что два крупнейших покупателей нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Таким образом, страны намерены оказать давление на производителей ОПЕК, чтобы держать цены под контролем.

Нефть Brent торгуется ниже 74 долларов за баррель Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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