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Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель

НовиниЕнергетика    22.06.2018 - 15:16
Ілюстративне фото (lukoil.ru)
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 74,50 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 22 червня 2018 року, торгується вище 74 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 15:08 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,50 долара за барель. Це на 1,43% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два найбільших покупців нафти в Азії - Китай і Індія мають намір купувати більше американської нафти для боротьби з домінуванням країн ОПЕК на азіатському ринку. Таким чином, країни мають намір чинити тиск на виробників ОПЕК, щоб тримати ціни під контролем.

Нафта Brent торгується нижче 74 доларів за барель Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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