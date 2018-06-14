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Китай и Индия намерены покупать больше американской нефти в противовес ОПЕК

НовостиЭнергетика    14.06.2018 - 10:11
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Азиатские импортеры хотят оказывать давление на ОПЕК для контроля цен на нефть

Два крупнейших покупателей нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Индия и Китай обсуждают пути увеличения импорта сырой нефти США в Азию для сокращения зависимости от членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Страны намерены оказать давление на производителей ОПЕК, чтобы держать цены под контролем.

"Диверсификация источников поставок принесет пользу как Индии, так и Китаю за счет усиления конкуренции между производителями нефти. Закупка нефти по низкой цене важна для азиатских потребителей", - отметил аналитик Interfax Global Energy Абхишек Кумар.

Напомним, ранее США попросили ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, нефть, Китай, Индия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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