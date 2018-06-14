Китай и Индия намерены покупать больше американской нефти в противовес ОПЕК

Азиатские импортеры хотят оказывать давление на ОПЕК для контроля цен на нефть

Два крупнейших покупателей нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Индия и Китай обсуждают пути увеличения импорта сырой нефти США в Азию для сокращения зависимости от членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Страны намерены оказать давление на производителей ОПЕК, чтобы держать цены под контролем.

"Диверсификация источников поставок принесет пользу как Индии, так и Китаю за счет усиления конкуренции между производителями нефти. Закупка нефти по низкой цене важна для азиатских потребителей", - отметил аналитик Interfax Global Energy Абхишек Кумар.

Напомним, ранее США попросили ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.