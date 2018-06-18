Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 74,03 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 18 июня 2018 года, поднялась выше 74 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:36 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,03 доллара за баррель. Это на 1,00% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, за последние дни нефть подешевела до минимума за шесть недель в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран. В частности, Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливия приостановила отгрузку нефти в основных портах из-за вооруженных столкновений.