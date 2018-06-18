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Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель

НовиниЕнергетика    18.06.2018 - 12:44
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Brent торгується на позначці в 74,03 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 18 червня 2018 року, піднялася вище 74 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:36 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,03 долара за барель. Це на 1,00% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, за останні дні нафта подешевшала до мінімуму за шість тижнів в очікуванні переговорів провідних нафтовидобувних країн. Зокрема, Росія і Саудівська Аравія пропонують в третьому кварталі поточного року збільшити нафтовидобуток на 1,5 млн барелів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівія припинила відвантаження нафти в основних портах через збройні зіткнення.

Китай та Індія мають намір купувати більше американської нафти на противагу ОПЕК
Теги публікації: Brent, нефть, торги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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