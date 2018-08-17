Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

Новости Энергетика 17.08.2018 - 17:11
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 72,27 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня, 17 августа 2018 года, находится выше отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 17:01 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,27 доллара за баррель. Это на 1,66% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран предупреждает, что заблокирует экспорт нефти из Персидского залива, если собственный экспорт государства остановится вследствие американский санкций. Также отмечается, что иранские чиновники угрожали заблокировать Ормузский пролив - морской проход с богатой нефтью Персидского залива к открытому океану. В случае блокировки Ормузского пролива перевозки нефти Ираком, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами будет невозможным.

Отметим, по данным The Wall Street Journal, власти Китая, России и Индии планируют продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на санкции, которые США  ввели в отношении Ирана

Нефть Brent торгуется ниже 72 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Теги:  Brent,  нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС