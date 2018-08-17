Ціна нафти Brent піднялася вище 72 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 72,27 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 17 серпня 2018 року, знаходиться вище позначки в 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:01 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,27 долара за барель. Це на 1,66% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран попереджає, що заблокує експорт нафти з Перської затоки, якщо власний експорт держави зупиниться внаслідок американський санкцій. Також наголошується, що іранські чиновники погрожували заблокувати Ормузьку протоку - морський прохід з багатою нафтою Перської затоки до відкритого океану. У разі блокування Ормузської протоки перевезення нафти Іраком, Саудівською Аравією, Бахрейном, Катаром і Об'єднаними Арабськими Еміратами буде неможливим.

Відзначимо, за даними The Wall Street Journal, влада Китаю, Росії та Індії планують продовжувати купувати іранську нафту, незважаючи на санкції, які США ввели проти Ірану.