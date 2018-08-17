Ціна нафти Brent піднялася вище 72 доларів за барель

Новини Енергетика 17.08.2018 - 17:11
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 72,27 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 17 серпня 2018 року, знаходиться вище позначки в 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:01 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,27 долара за барель. Це на 1,66% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран попереджає, що заблокує експорт нафти з Перської затоки, якщо власний експорт держави зупиниться внаслідок американський санкцій. Також наголошується, що іранські чиновники погрожували заблокувати Ормузьку протоку - морський прохід з багатою нафтою Перської затоки до відкритого океану. У разі блокування Ормузської протоки перевезення нафти Іраком, Саудівською Аравією, Бахрейном, Катаром і Об'єднаними Арабськими Еміратами буде неможливим.

Відзначимо, за даними The Wall Street Journal, влада Китаю, Росії та Індії планують продовжувати купувати іранську нафту, незважаючи на санкції, які США ввели проти Ірану.

Нафта Brent торгується нижче 72 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель
Теги:  Brent,  нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС