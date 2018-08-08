Россия, Индия и Китай продолжат покупать нефть у Ирана вопреки санкциям

Введенные США ограничения затруднят способность иностранных инвесторов вкладывать деньги в нефтяные месторождения, расположенные в Иране

Власти Китая, России и Индии планируют продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на санкции, которые США ввели в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что введенные США санкции затруднят способность иностранных инвесторов вкладывать деньги в нефтяные месторождения, расположенные в Иране.

Издание пишет, что азиатские нефтяные инвесторы в иранских проектах в последние месяцы обнаружили, что они не могут полагаться на своих обычных банковских партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах для перевода средств на проекты в Иране.

По словам представителей нефтяных компаний и разработчиков нефтегазовых месторождений, в связи со сложившейся ситуацией произошла задержка нескольких сделок на миллиарды долларов.

Кроме того, китайская Sinopec вела переговоры о вложении 3 млрд долларов в гигантское нефтяное месторождение в Тегеране. В частности, сделка должна была завершиться в июле, однако китайская компания до сих пор пытается найти соответствующие банковские каналы для транзакции.

Аналогичные проблемы возникли у China National Petroleum Corp, которая планировала инвестировать 1 млрд долларов в проект добычи иранского природного газа, однако теперь рассматривает возможность выхода из сделки в связи с санкциями США.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобилестроительный концерн Daimler приостанавливает бизнес в Иране из-за объявленных американских санкций.

