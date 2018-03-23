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Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 16:23
Фото: нефть Brent дорожает (коллаж РБК-Украина)
Фото: нефть Brent дорожает (коллаж РБК-Украина)

Нефть Brent торгуется на отметке в 70,28 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 23 марта 2018 года, поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 16:04 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,28 долларов за баррель. Это на 2,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял, что Соединенные Штаты Америки обгонят Россию по добыче нефти не позднее 2019 года за счет прироста добычи сланцев.

"Добыча ресурсов сланцевой нефти в США растет ударными темпами... США очень скоро станут основным производителем нефти", - заявил Бироль и добавил, что США точно обойдут Россию, может, уже и в 2018 году.

Отметим, согласно последним данным Управления энергетической информации США объем производства нефти держался на уровне 10,27 млн баррелей в сутки. Это означает, что США уже опережают Саудовскую Аравию и немного отстают от РФ.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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