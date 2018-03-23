Ціна нафти Brent піднялася вище 70 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 70,28 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 23 березня 2018 року, піднялася вище позначки в 70 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 16:04 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,28 доларів за барель. Це на 2,09% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявляв, що Сполучені Штати Америки обженуть Росію з видобутку нафти не пізніше 2019 року за рахунок приросту видобутку сланців.

"Видобуток ресурсів сланцевої нафти в США зростає ударними темпами ... США дуже скоро стануть основним виробником нафти", - заявив Біроль і додав, що США точно обійдуть Росію, може, вже й в 2018 році.

Відзначимо, згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США обсяг виробництва нафти тримався на рівні 10,27 млн ​​барелів на добу. Це означає, що США вже випереджають Саудівську Аравію і трохи відстають від РФ.