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Цена нефти Brent поднялась выше 68 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    21.03.2018 - 12:52
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 68,02 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 21 марта 2018 года, поднялась выше отметки в 68 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:34 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 68,02 доллара за баррель. Это на 0,64% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, по состоянию на 08:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,49 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча ресурсов сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки (США) заметно увечилится в ближайшие пять лет за счет активного наращивания бурения. МЭА прогнозирует, что производство нефти в США вырастет на 2,7 млн баррелей в сутки до 12,1 млн баррелей в сутки к 2023 году. А совокупный объем добычи жидких углеводородов в стране достигнет около 17 млн баррелей в сутки в 2023 году по сравнению с 13,2 млн баррелей в сутки в 2017-м, что позволит США стать крупнейшим производителем.

Нефть Brent торгуется выше 67 долларов за баррель Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель
Теги: Brent, нефть
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