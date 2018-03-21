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Ціна нафти Brent піднялася вище 68 доларів за барель

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 12:52
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 68,02 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 21 березня 2018 року, піднялася вище позначки 68 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:34 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 68,02 долара за барель. Це на 0,64% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, станом на 08:05 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 67,49 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), видобуток ресурсів сланцевої нафти в Сполучених Штатах Америки (США) помітно збільшиться в найближчі п'ять років за рахунок активного нарощування буріння. МЕА прогнозує, що виробництво нафти в США виросте на 2,7 млн барелів на добу до 12,1 млн барелів на добу до 2023 року. А сукупний обсяг видобутку рідких вуглеводнів в країні досягне близько 17 млн барелів на добу в 2023 році в порівнянні з 13,2 млн барелів на добу в 2017-му, що дозволить США стати найбільшим виробником.

Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель Ціна нафти Brent піднялася вище 67 доларів за барель
Теги: Brent, нефть
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