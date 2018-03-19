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Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    19.03.2018 - 12:31
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 66,06 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 19 марта 2018 года, поднялась выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:12 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 66,06 доллара за баррель. Это на 0,11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча ресурсов сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки (США) заметно увечилится в ближайшие пять лет за счет активного наращивания бурения. МЭА прогнозирует, что производство нефти в США вырастет на 2,7 млн баррелей в сутки до 12,1 млн баррелей в сутки к 2023 году. А совокупный объем добычи жидких углеводородов в стране достигнет около 17 млн баррелей в сутки в 2023 году по сравнению с 13,2 млн баррелей в сутки в 2017-м, что позволит США стать крупнейшим производителем.

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Нефть Brent торгуется выше 65 долларов за баррель Нефть Brent торгуется выше 65 долларов за баррель
Теги: Brent, нефть
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