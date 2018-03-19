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Ціна нафти Brent піднялася вище 66 доларів за барель

НовиниЕнергетика    19.03.2018 - 12:31
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 66,06 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 19 березня 2018 року, піднялася вище позначки в 66 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:12 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 66,06 долара за барель. Це на 0,11% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), видобуток ресурсів сланцевої нафти в Сполучених Штатах Америки (США) помітно збільшиться в найближчі п'ять років за рахунок активного нарощування буріння. МЕА прогнозує, що виробництво нафти в США виросте на 2,7 млн барелів на добу до 12,1 млн барелів на добу до 2023 року. А сукупний обсяг видобутку рідких вуглеводнів в країні досягне близько 17 млн барелів на добу в 2023 році в порівнянні з 13,2 млн барелів на добу в 2017-му, що дозволить США стати найбільшим виробником.

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Нафта Brent торгується вище 65 доларів за барель Нафта Brent торгується вище 65 доларів за барель
Теги: Brent, нефть
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