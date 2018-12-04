Цена нефти Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 63,30 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 4 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:08 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 63,30 доллара. Это на 2,21% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне цены на нефть начали дорожать после объявления о приостановке торговой войны между США и Китаем на 90 дней. В то же время аналитики Goldman Sachs полагают, что нефть дорожает также на ожидании декабрьского саммита ОПЕК+, на котором должны принять решение о сокращении добычи. Предполагается, что сокращение должно составить до 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы остановить рост товарных запасов сырья.

Напомним, ранее Иран спрогнозировал падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. По мнению представителя Тегерана в ОПЕК Хусейна Каземпура Ардебили, чтобы остановить падение цен и переизбыток нефти, необходимо снизить добычу на 1,4 млн баррелей в сутки.