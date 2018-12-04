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Ціна нафти Brent піднялася вище 63 доларів за барель

Новини » Економіка    04.12.2018 - 12:22
Ціна нафти Brent піднялася вище 63 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 63,30 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 4 грудня 2018 року, піднялася вище позначки в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:08 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 63,30 долара. Це на 2,21% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні ціни на нафту почали дорожчати після оголошення про припинення торговельної війни між США і Китаєм на 90 днів. У той же час аналітики Goldman Sachs вважають, що нафта дорожчає також на очікуванні грудневого саміту ОПЕК+, на якому мають прийняти рішення про скорочення видобутку. Передбачається, що скорочення має скласти до 1,3 млн барелів на добу, щоб зупинити зростання товарних запасів сировини.

Нагадаємо, раніше Іран спрогнозував падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель. На думку представника Ірану в ОПЕК Хусейна Каземпура Ардебілі, щоб зупинити падіння цін і надлишок нафти, необхідно знизити видобуток на 1,4 млн барелів на добу.

 

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