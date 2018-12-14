Цена нефти Brent поднялась выше 61 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 61,23 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 14 декабря 2018 года, торгуется выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на вечер 15:10 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,23 доллара. Это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили заявлял, что для того, чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки.

Сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе, но из-за санкций объем добычи в стране и так сократился с 3,8 млн баррелей в день до 3 млн.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что санкции против Ирана будут ужесточены. По его словам, с самого начала целью США было возведение экспорта нефти из Ирана до нуля.