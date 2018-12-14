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Ціна нафти Brent піднялася вище 61 долара за барель

Новини » Енергетика    14.12.2018 - 15:26
Ціна нафти Brent піднялася вище 61 долара за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 61,23 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 14 грудня 2018 року, торгується вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на вечір 15:10 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,23 долара. Це на 1,53% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше представник Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебілі заявляв, що для того, щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу.

Сам Іран відмовляється скорочувати видобуток, поки введені проти нього санкції США залишаються в силі, але через санкції обсяг видобутку в країні і так скоротився з 3,8 млн барелів на день до 3 млн.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що санкції проти Ірану будуть посилені. За його словами, з самого початку метою США було зведення експорту нафти з Ірану до нуля.

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