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Ціна нафти Brent піднялася вище 61 долара за барель

Новини » Енергетика    03.12.2018 - 11:45
Ціна нафти Brent піднялася вище 61 долара за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 61,72 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 3 грудня 2018 року, піднялася вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:37 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,72 долара. Це на 5,25% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Катар виходить з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року. За словами міністра енергетики Катару Саада аль-Каабі, рішення Катару відображає плани щодо збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.

Як повідомляло РБК-Україна, країни ОПЕК і держави, які не входять в картель, можуть повернуться до обмеженням видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку.

Відзначимо, минулого тижня ціна нафти Brent опустилася до мінімуму з жовтня 2017 року і станом на вечір 23 листопада ціна бареля нафти Brent складала 58,80 доларів за барель.

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