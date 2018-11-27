Цена нефти Brent поднялась выше 61 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 61,14 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 27 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, сегодня вечером цена за баррель нефти Brent составляла 61,14 доллар. Это на 0,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent составляла 59,69 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября 2018 года цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 27 октября прошлого года.

Добавим, ранее также сообщалось, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. По его словам, с этим согласны члены ОПЕК и их союзники. Он также заявлял, что из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на полмиллиона баррелей нефти в сутки меньше по отношению к ноябрьским показателям.