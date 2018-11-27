Ціна нафти Brent піднялася вище 61 долара за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 61,14 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 27 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, сьогодні ввечері ціна за барель нафти Brent становила 61,14 долар. Це на 0,61% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent складала 59,69 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 листопада 2018 року ціна північноморської нафти марки Brent опустилася нижче за 59 доларів за барель вперше з 27 жовтня минулого року.

Додамо, раніше також повідомлялося, що міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня. За його словами, з цим згодні члени ОПЕК і їх союзники. Він також заявляв, що через падіння попиту в грудні Саудівська Аравія планує добути на півмільйона барелів нафти на добу менше по відношенню до листопадових показників.