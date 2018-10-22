ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 15:38
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефти Brent торгуется на уровне 79,90 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 22 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 80 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:22 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,90 долларов за баррель. Это на 0,32% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent находилась на уровне 80,31 долларов за баррель. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах.

Добавим, также сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана. В Иране добыча падает из-за санкций США, в Венесуэле к сокращению добычи привели действия правительства.

РФ приостанавливает поставки бензина в Беларусь Саудовский принц предсказал исчезновение РФ с мирового рынка нефти
Новости Украины нефтьBrent Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь