Ціна нафти Brent опустилася нижче 80 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафти Brent торгується на рівні 79,90 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 22 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки у 80 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:22 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 79,90 доларів за барель. Це на 0,32% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent перебувала на рівні 80,31 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) не вдається вивести на ринок обіцяні додаткові обсяги нафти, так як зниження виробництва сировини в Ірані, Венесуелі та Анголі перебиває приріст в інших країнах.

Додамо, також повідомлялося, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану. В Ірані видобуток падає через санкції США, у Венесуелі до скорочення видобутку призвели дії уряду.