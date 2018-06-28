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Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    28.06.2018 - 15:39
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)

Стоимость барреля нефти Brent составляет 77, 69 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 28 июня 2018 года, составляет менее 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:34 28 июня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,69 долларов за баррель. Это на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, в понедельник, 25 июня 2018 года, цены на нефть снизились на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта. К 8:07 по киевскому времени фьючерсы на североморскую нафту опустились на 1,81 процента до 74,18 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше 78 долларов за баррель Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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