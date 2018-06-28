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Ціна нафти Brent опустилася нижче 78 доларів за барель

НовиниЕнергетика    28.06.2018 - 15:39
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)

Вартість бареля нафти Brent становить 77, 69 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 28 червня 2018 року, становить менше 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:34 28 червня ціна бареля нафти Brent перебуває на рівні 77,69 доларів за барель. Це на 0,41% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, у понеділок, 25 червня 2018 року, ціни на нафту знизилися на тлі рішення країн ОПЕК + наростити видобуток сировини в рамках глобального пакту. До 8:07 за київським часом ф'ючерси на північноморську нафту опустилися на 1,81 відсотка до 74,18 долара за барель.

Ціна нафти Brent піднялася вище 78 доларів за барель Ціна нафти Brent перевищила 77 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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