Ціна нафти Brent опустилася нижче 78 доларів за барель

Вартість бареля нафти Brent становить 77, 69 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 28 червня 2018 року, становить менше 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:34 28 червня ціна бареля нафти Brent перебуває на рівні 77,69 доларів за барель. Це на 0,41% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, у понеділок, 25 червня 2018 року, ціни на нафту знизилися на тлі рішення країн ОПЕК + наростити видобуток сировини в рамках глобального пакту. До 8:07 за київським часом ф'ючерси на північноморську нафту опустилися на 1,81 відсотка до 74,18 долара за барель.