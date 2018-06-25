В понедельник утром цены на нефть снижаются на фоне решения ОПЕК+

Фьючерсы на североморскую смесь опустились на 1,81 процента до 74,18 доллара за баррель

В понедельник, 25 июня 2018 года, цены на нефть снижаются на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта. Об этом сообщает Reuters.

К 8.07 по киевскому времени фьючерсы на североморскую смесь опустились на 1,81 процента до 74,18 доллара за баррель.

Указано, что фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 68,34 доллара за баррель, что на 0,35 процента ниже предыдущего закрытия.

Также отметим, что цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 467,3 юаня за баррель.

Напомним, ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд государств, которые не входят в ОПЕК, достигли договоренности нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках нефтяной сделки.