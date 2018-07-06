Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 76,89 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 6 июля 2018 года, торгуется ниже 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:11 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,89 долларов за баррель. Это на 1,66% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия готовится к сокращению или прекращению импорта нефти из Ирана. Так, по информации Reuters, профильное ведомство Индии обратилось к нефтепереработчикам с просьбой подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта нефти из Ирана с ноября.