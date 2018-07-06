Ціна нафти Brent опустилася нижче 77 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 76,89 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 6 липня 2018 року, торгується нижче 77 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:11 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,89 доларів за барель. Це на 1,66% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія готується до скорочення або припинення імпорту нафти з Ірану. Так, за інформацією Reuters, профільне відомство Індії звернулося до нафтопереробників з проханням підготуватися до "різкого скорочення або припинення" імпорту нафти з Ірану з листопада.