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Цена нефти Brent снова опустилась ниже 76 долларов за баррель

Новости » Энергетика    25.10.2018 - 10:31
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке 75,63 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 25 октября 2018 года, опустилась ниже отметки 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:20 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,63 доллара за баррель. Это на 1,46% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают на фоне публикации Минэнерго США о росте запасов нефти по итогам минувшей неделе на 6,346 млн баррелей. Таким образом запасы в стране растут пять недель подряд.

В то же время резервы бензина в США за отчетный период сократились на 4,826 млн баррелей, дистиллятов - на 2,262 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост запасов нефти на 3,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о росте товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы ослабить санкции в отношении импортеров иранской нефти.

 

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