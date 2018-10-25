Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 76 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 75,63 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 25 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:20 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,63 долара за барель. Це на 1,46% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту знижуються на тлі публікації Міненерго США про зростання запасів нафти за підсумками минулого тижня на 6,346 млн барелів. Таким чином запаси в країні ростуть п'ять тижнів поспіль.

У той же час резерви бензину в США за звітний період скоротилися на 4,826 млн барелів, дистилятів - на 2,262 млн барелів. Опитані S&P Global Platts аналітики в середньому прогнозували зростання запасів нафти на 3,3 млн барелів, тоді як Американський інститут нафти (API) днем раніше повідомив про зростання товарних запасів нафти в країні на 9,88 млн барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові послабити санкції стосовно імпортерів іранської нафти.