Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,87 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 13 июня 2018 года, торгуется ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:31 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,87 доллара за баррель. Это на 0,69% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подверг критике ОПЕК из-за высоких цен на нефть. Отметим, подобные заявления Трамп делал и в апреле текущего года, тогда президент США обвинял ОПЕК в искусственном завышении цены на нефть.