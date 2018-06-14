Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    14.06.2018 - 18:38
Фото: морская буровая платформа (wikipedia.org)
Фото: морская буровая платформа (wikipedia.org)

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,87 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 13 июня 2018 года, торгуется ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:31 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,87 доллара за баррель. Это на 0,69% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подверг критике ОПЕК из-за высоких цен на нефть. Отметим, подобные заявления Трамп делал и в апреле текущего года, тогда президент США обвинял ОПЕК в искусственном завышении цены на нефть.

Ливия приостановила отгрузку нефти в основных портах из-за вооруженных столкновений "Укрнафта" отмечает прирост объемов добычи нефти
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь