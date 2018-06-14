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Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    14.06.2018 - 18:38
Фото: морська бурова платформа (wikipedia.org)
Фото: морська бурова платформа (wikipedia.org)

Нафта Brent торгується на позначці в 75,87 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 червня 2018 року, торгується нижче 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:31 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,87 долара за барель. Це на 0,69% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп піддав критиці ОПЕК через високі ціни на нафту. Зазначимо, подібні заяви Трамп робив і в квітні поточного року, тоді президент США звинувачував ОПЕК у штучному завищенні ціни на нафту.

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Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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