По словам американского президента, "ОПЕК снова взялась за свое"

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике ОПЕК из-за высоких цен на нефть. Об этом он написал в своем Twitter.

"Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК снова взялась за свое. Нехорошо!" - написал президент США.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Стоит отметить, что в апреле американский лидер уже заявлял о том, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. "Цены на нефть очень сильно искусственно завышены - учитывая рекордные объемы ее добычи по всему миру, включая полностью загруженные суда на море", - заявлял Трамп и подчеркивал, что такое положение дел неприемлимо.

Напомним, во вторник сообщалось, что мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "большом прогрессе" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Так, цена нефти Brent после заявлений Трампа поднялась до 76,55 доллара за баррель по состоянию на 08:47 по киевскому времени, а цена нефти WTI - до 66,24 доллара за баррель. В среднем цены на нефть показали рост в пределах 0,1-0,2%.