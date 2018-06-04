Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,58 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 4 июня 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:33 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,58 долларов за баррель. Это на 1,02% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что аналитики нефтяных рынков ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Аналитики надеются, что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.