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Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    04.06.2018 - 13:41
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,58 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 4 июня 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:33 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,58 долларов за баррель. Это на 1,02% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что аналитики нефтяных рынков ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Аналитики надеются, что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.

Нефть Brent торгуется выше 76 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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