Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 75,58 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 4 червня 2018 року, опустилася нижче позначки в 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні в 75,58 доларів за барель. Це на 1,02% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло, що аналітики нафтових ринків очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель у цьому році. Аналітики сподіваються, що такі ціни будуть триматися за рахунок гарного попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.