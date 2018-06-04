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Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    04.06.2018 - 13:41
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 75,58 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 4 червня 2018 року, опустилася нижче позначки в 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні в 75,58 доларів за барель. Це на 1,02% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло, що аналітики нафтових ринків очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель у цьому році. Аналітики сподіваються, що такі ціни будуть триматися за рахунок гарного попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.

Нафта Brent торгується вище 76 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 77 доларів за барель
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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