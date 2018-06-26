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Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    26.06.2018 - 13:38
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,75 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 26 июня 2018 года, торгуется ниже 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,75 доллара за баррель. Это на 0,81% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК решили повысить лимит добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн баррелей в сутки. Фактически совокупный рост добычи не превысит 1 млн баррелей в сутки и составит 600 тыс. баррелей в сутки, так как "несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство".

Нефть Brent торгуется выше 75 долларов за баррель В понедельник утром цены на нефть снижаются на фоне решения ОПЕК+
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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