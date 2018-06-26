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Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    26.06.2018 - 13:38
Ілюстративне фото (lukoil.ru)
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 74,75 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 26 червня 2018 року, торгується нижче 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:32 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,75 долара за барель. Це на 0,81% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК вирішили підвищити ліміт видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ до 1 млн барелів на добу. Фактично сукупний ріст видобутку не перевищить 1 млн барелів на добу і становитиме 600 тис. барелів на добу, так як "кілька членів ОПЕК не в змозі підняти виробництво".

Нафта Brent торгується вище 75 доларів за барель У понеділок вранці ціни на нафту знижуються на тлі рішення ОПЕК +
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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